Covid, emergenza nazionale. Brusaferro, Iss,: 'Indice di contagio alto in tutte le regioni. Fondamentale tracciare gli asintomatici' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Caccia agli asintomatici per contenere la diffusione del virus, evitare che la soglia dell'Indice Rt finisca fuori controllo rendendo impossibile il tracciamento e tenere a bada l'incremento ormai ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Caccia agliper contenere la diffusione del virus, evitare che la soglia dell'Rt finisca fuori controllo rendendo impossibile il tracciamento e tenere a bada l'incremento ormai ...

CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - GiovanniToti : Il Commissario #Arcuri ha firmato le deleghe per autorizzare la #Regioni ad agire sul potenziamento della rete ospe… - GDF : #GDF #Napoli, emergenza #COVID-19: #sequestrati oltre 130mila #dispositivisanitari non a norma. 8mila erano destina… - missypippi : RT @FrancoZaffini: Non solo Covid. L’emergenza silenziosa dei malati dimenticati. - A_R_Esse : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid emergenza Sessione europea 2020: emergenza Covid, politiche digitali e il nuovo Patto per il lavoro e il clima Regione Emilia Romagna Carpi, donata l'ambulanza in memoria di Giorgio Grillenzoni

Acquistata grazie alla raccolta fondi promossa tra cittadini, imprese e associazioni del territorio durante la fase emergenziale Covid di marzo ... di gestione dell’Emergenza-Urgenza, arriva ...

Cividale, raddoppiati in pochi giorni i casi di positività al Covid-19

L’ultimo bollettino ne ha certificati 10, mentre sono 12 le persone in quarantena. Domani consiglio comunale online. Si parlerà di emergenza sanitaria e ospedale ...

Acquistata grazie alla raccolta fondi promossa tra cittadini, imprese e associazioni del territorio durante la fase emergenziale Covid di marzo ... di gestione dell’Emergenza-Urgenza, arriva ...L’ultimo bollettino ne ha certificati 10, mentre sono 12 le persone in quarantena. Domani consiglio comunale online. Si parlerà di emergenza sanitaria e ospedale ...