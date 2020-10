Conte: “Bisogna mitigare la curva del contagio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stamani Conte ha fatto forti dichiarazioni all’Informativa alla Camera: “Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate dopo la ‘subdola e repentina’ impennata della curva. Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato un Dpcm alla fine di un lungo e articolato confronto con la maggioranza e le Regioni”. Ha parlato di una “Seria pressione sul sistema sanitario” asserendo che “La curva epidemiologica è in rapida crescita con l’indice Rt arrivato alla soglia critica di 1,5. Il numero di nuovi positivi è cresciuto in maniera preoccupante, è difficoltoso tracciare le catene di trasmissione, con diffusione del virus su tutto il territorio, come sta avvenendo in molti paesi europei, in particolare in Francia e ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stamaniha fatto forti dichiarazioni all’Informativa alla Camera: “Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate dopo la ‘subdola e repentina’ impennata della. Come è noto la sera di sabato 24 ottobre ho firmato un Dpcm alla fine di un lungo e articolato confronto con la maggioranza e le Regioni”. Ha parlato di una “Seria pressione sul sistema sanitario” asserendo che “Laepidemiologica è in rapida crescita con l’indice Rt arrivato alla soglia critica di 1,5. Il numero di nuovi positivi è cresciuto in maniera preoccupante, è difficoltoso tracciare le catene di trasmissione, con diffusione del virus su tutto il territorio, come sta avvenendo in molti paesi europei, in particolare in Francia e ...

