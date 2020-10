Calciomercato Milan, svolta Donnarumma: Raiola in città (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mino Raiola, ©Getty Images, Giornata Milanese per Mino Raiola , come rivelato da Gazzetta.it . In agenda c'è l'incontro con il Milan , sul piatto il rinnovo di Donnarumma . Al momento il portiere ... Leggi su milanlive (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mino, ©Getty Images, Giornataese per Mino, come rivelato da Gazzetta.it . In agenda c'è l'incontro con il, sul piatto il rinnovo di. Al momento il portiere ...

MilanLiveIT : Bomba dalla Spagna! ?? #Modric pronto a sbarcare in #SerieA ??#MercatoMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Maldini punta #Icardi! L'indiscrezione | News - #ACMilan #SempreMilan #Milan - WgAlenta : RT @MilanNewsit: Dalla Spagna - Derby Milan-Inter per Modric: si attendono le mosse del Real - sportli26181512 : Milan, Leao verso una maglia da titolare contro l'Udinese: 2 gol e 3 assist nelle ultime tre uscite in campionato p… - MilanLiveIT : #Milan, tutti pazzi per #BrahimDiaz ?? Il piano di #Maldini per trattenerlo ??#MercatoMilan -