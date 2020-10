Arsenal, Mustafi difende Ozil: “Non posso dire nulla di male di lui. Si allena e dà il massimo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Situazione molto particolare in casa Arsenal dove nelle ultime settimane è stata presa la decisione di "far fuori" Mesut Ozil dalla rosa dei calciatori che possono prendere parte alle competizioni del club, in Europa e in Premier League. Il trequartista tedesco non rientra nei piani della società che ha deciso per la mossa più dura. Lui, si è sempre detto fedele ai colori Gunners e pronto a dare il massimo come sempre. A sostegno del compagno, è intervenuto ai microfoni del Daily Star, il difensore Shkodran Mustafi vecchia conoscenza anche del calcio italiano.Mustafi sta con Ozilcaption id="attachment 1043879" align="alignnone" width="556" Mustafi Ozil (getty images)/caption"Non posso ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Situazione molto particolare in casadove nelle ultime settimane è stata presa la decisione di "far fuori" Mesutdalla rosa dei calciatori cheno prendere parte alle competizioni del club, in Europa e in Premier League. Il trequartista tedesco non rientra nei piani della società che ha deciso per la mossa più dura. Lui, si è sempre detto fedele ai colori Gunners e pronto a dare il massimo come sempre. A sostegno del compagno, è intervenuto ai microfoni del Daily Star, il difensore Shkodranvecchia conoscenza anche del calcio italiano.sta concaption id="attachment 1043879" align="alignnone" width="556"(getty images)/caption"Non...

ItaSportPress : Arsenal, Mustafi difende Ozil: 'Non posso dire nulla di male di lui. Si allena e dà il massimo' -… - bkunaefi14 : @PatrickTimmons1 Manchester United 2-0 Arsenal - Bruno Fernandes (P) [2’] Mustafi (OG) [11’] - trafalgar80 : @Arsenal_FRA @standardsport Merci Mustafi ?? - ArsenalInterac1 : ARTETA QUIERE RENOVARLE A MUSTAFI #LaPrevia: Arsenal vs. Dundalk VIDEO: - Togar81769179 : Il difensore tedesco-albanese Shkodran Mustafi ha deciso di non rinnovare il contratto con l'Arsenal e a fine stagi… -