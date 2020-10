Antwerp-Tottenham 1-0, Mourinho: “Siamo stati pessimi, colpa mia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Josè Mourinho ha parlato nel post-partita di Anversa-Tottenham 1-0, match della seconda giornata del gruppo J dell’Europa League 2020/2021. Il tecnico portoghese non cerca scusa per la clamorosa sconfitta in Belgio degli Spurs: “Siamo stati pessimi, ci abbiamo messo tanto del nostro ed è colpa mia – afferma il portoghese – Mi piacerebbe fare i complimenti ai nostri avversari, che comunque hanno fatto del loro meglio, ma mi prendo le mie colpe.” Mourinho guarda adesso al prossimo impegno di Premier League: “La partita contro il Brighton sarà molto più difficile di quella di oggi, spero che i ragazzi si sentano feriti e possano reagire subito.” Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Josèha parlato nel post-partita di Anversa-1-0, match della seconda giornata del gruppo J dell’Europa League 2020/2021. Il tecnico portoghese non cerca scusa per la clamorosa sconfitta in Belgio degli Spurs: “Siamo, ci abbiamo messo tanto del nostro ed èmia – afferma il portoghese – Mi piacerebbe fare i complimenti ai nostri avversari, che comunque hanno fatto del loro meglio, ma mi prendo le mie colpe.”guarda adesso al prossimo impegno di Premier League: “La partita contro il Brighton sarà molto più difficile di quella di oggi, spero che i ragazzi si sentano feriti e possano reagire subito.”

sportface2016 : #EuropaLeague Le parole di Josè #Mourinho dopo la sconfitta del #Tottenham in casa dell'#Antwerp - carmi_ne : Royal Antwerp (sì, si chiama Antwerp, non mi è scivolato il dito sulla tastiera) che batte il Tottenham racchiude t… - sportli26181512 : Royal Antwerp-Tottenham 1-0: Una rete di Refaelov, segnata su assist di Mbokani Bezua fa felice il Royal Antwerp. N… - officialdrezz : Bella vittoria dei ragazzi. In Europa non e' mai scontato vincere e lo dimostra la sconfitta del Tottenham contro i… - Fantacalciok : Royal Antwerp – Tottenham: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -