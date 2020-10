A Nizza fallisce la Francia e i suoi musulmani Scrive Khalid Chaouki

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Auna strage (purtroppo) annunciata. Ha fallito lainsieme ai. Brahim, 23 anni. È questo l’identikit del terrorista che ha fatto irruzione nella Cattedrale di Notre Dame auccidendo barbaramente 3 persone inermi urlando “Allah Akbar”. Brahim, 23 anni. È l’emblema del fallimento della, politica e comunità islamiche insieme. Un crimine commesso in un luogo sacro, alla luce del giorno, con l’uccisione di tre fedeli cristiani è sintomo di un allarme sociale profondo, evidentemente sfuggito all’imponente macchina di sorveglianza e monitoraggio messa in piedi dalle istituzioni francesi in questi ultimi anni. Ed è da qui che occorre aprire a caldo una seria riflessione. La ...