X Factor 2020: il Live Show dura una puntata in meno e parte subito con gli inediti. Alla prima c'è Ghali, figuranti al posto del pubblico

X Factor 2020 Il Live Show di X Factor si rinnova; un po' perché l'emergenza sanitaria pone delle restrizioni, un po' perché il programma è reduce da un'edizione decisamente sottotono. Già detto della giuria con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, vista all'opera durante le selezioni, la novità più rilevante riguarda la prima puntata in diretta di domani, giovedì 29 ottobre, in cui i 12 concorrenti in gara si sfideranno unicamente con i brani inediti, che da venerdì saranno nell'album in uscita "X Factor Mixtape 2020″. E' la prima volta che il programma

