Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “E’ bellissimo vincere. Non conoscevo l’ultima salita ho seguito le mie sensazioni” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Primoz Roglic è stato il trionfatore dell’ottava tappa della Vuelta a España 2020. I corridore della Jumbo-Visma sull’ascesa dell’Alto de Moncalvillo è stato straordinario. Lo sloveno ha attaccato a circa 2 km dal traguardo, il suo grande rivale Richard Carapaz ha reagito ma la maglia verde non si è scoraggiato e ha trovato l’allungo vincente, arrivando in solitaria e a braccia alzate sul traguardo, l’ecuadoriano ha pagato 13” di distacco. ““E ‘stata una partenza lenta ma poi il ritmo è aumentato ed è stato duro e veloce dopo la penultima salita. È stata la prima volta nella mia vita che ho fatto l’ultima salita, non la conoscevo. È stata una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è stato il trionfatore dell’ottava tappa dellaa España. I corridore della Jumbo-Visma sull’ascesa dell’Alto de Moncalvillo è stato straordinario. Lo sloveno ha attaccato a circa 2 km dal traguardo, il suo grande rivale Richard Carapaz ha reagito ma la maglia verde non si è scoraggiato e ha trovato l’allungo vincente, arrivando in solitaria e a braccia alzate sul traguardo, l’ecuadoriano ha pagato 13” di distacco. ““E ‘stata una partenza lenta ma poi il ritmo è aumentato ed è stato duro e veloce dopo la penultima. È stata la prima volta nella mia vita che ho fatto l’ultima, non la. È stata una ...

zazoomblog : Vuelta a España 2020 tutte le classifiche dopo l’ottava tappa: Primoz Roglic a soli 16? dalla maglia rossa di Richa… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Tutto sulla Vuelta a Espana 2020: percorso, cronac... - OA_Sport : Classifica Vuelta a España 2020, ottava tappa. Carapaz maglia rossa, Roglic recupera: è a 13”! In scia Martin e Car… - Cicloweb_it : A Moncalvillo Roglic pettina tutti. Vuelta a España, lo sloveno si prende l’arrivo in salita. Carapaz si difende e… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: vanno via in sette - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: -