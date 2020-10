VIDEO Vuelta a España 2020, highlights tappa di oggi: Roglic vince in salita, battuto Carapaz (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Primoz Roglic ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2020. Lo sloveno si è imposto in cima all’Alto de Moncalvillo, dove era posto l’arrivo in salita di questa frazione particolarmente impegnativa. Gli ultimi 8,3 km erano al 9% di pendenza media e gli uomini di classifica si sono dati grandissima battaglia. Il capitano della Jumbo-Visma ha piazzato la rasoiata vincente quando mancavano 1200 metri al traguardo, riuscendo così a battere l’ecuadoriano Richard Carapaz di 13” secondi. Il sudamericano conserva comunque la maglia rossa di leader della classifica generale con 13” di margine sul balcanico, 28” sull’irlandese Daniel Martin (oggi terzo) e 44” sul britannico Hugh Carthy, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Primozha vinto l’ottavadelladi Spagna. Lo sloveno si è imposto in cima all’Alto de Moncalvillo, dove era posto l’arrivo indi questa frazione particolarmente impegnativa. Gli ultimi 8,3 km erano al 9% di pendenza media e gli uomini di classifica si sono dati grandissima battaglia. Il capitano della Jumbo-Visma ha piazzato la rasoiatante quando mancavano 1200 metri al traguardo, riuscendo così a battere l’ecuadoriano Richarddi 13” secondi. Il sudamericano conserva comunque la maglia rossa di leader della classifica generale con 13” di margine sul balcanico, 28” sull’irlandese Daniel Martin (terzo) e 44” sul britannico Hugh Carthy, il ...

