Supercoppa, sconfitta a tavolino per la Scandone contro la PSA Sant'Antimo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Giudice Sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino per la Scandone Avellino per la gara, non disputata, contro la PSA Sant'Antimo. Gara che non si era disputata visto che la squadra aveva avuto un contatto diretto con un soggetto positivo. Risultato di 0-20 a favore della compagine napoletana. La società irpina, nei giorni scorsi, ha palesato la possibilità del ricorso in caso di sconfitta a tavolino. "Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, la società non si presentava sul terreno di gioco – si legge nel comunicato del Giudice Sportivo – La stessa viene pertanto considerata rinunciataria. La gara viene omologata con il risultato di 0-20 in suo

