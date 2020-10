Stitichezza: cause, dieta e rimedi per l’intestino pigro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Stitichezza può essere un segnale importante e quando non è occasionale può indicare la presenza di una patologia e va indagata dal medico. Più comunemente, l’intestino pigro interessa molte persone, si tratta della cosiddetta forma funzionale che colpisce soprattutto gli anziani e le donne. Quando l’intestino diventa pigro Le feci si formano inizialmente nel primo tratto dell’intestino tenue, dove si forma una sorta di residuo di alimenti. Le feci vere e proprie diventano tali nell’intestino crasso, ultima parte dell’apparato digerente. Le scorie vengono spinte in avanti all’interno del colon grazie alla contrazione ritmata dei muscoli intestinali. Poi una volta giunte nel retto, vengono accumulate finché non arriva l’ordine di evacuare. A darlo è il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lapuò essere un segnale importante e quando non è occasionale può indicare la presenza di una patologia e va indagata dal medico. Più comunemente, l’intestinointeressa molte persone, si tratta della cosiddetta forma funzionale che colpisce soprattutto gli anziani e le donne. Quando l’intestino diventaLe feci si formano inizialmente nel primo tratto dell’intestino tenue, dove si forma una sorta di residuo di alimenti. Le feci vere e proprie diventano tali nell’intestino crasso, ultima parte dell’apparato digerente. Le scorie vengono spinte in avanti all’interno del colon grazie alla contrazione ritmata dei muscoli intestinali. Poi una volta giunte nel retto, vengono accumulate finché non arriva l’ordine di evacuare. A darlo è il ...

