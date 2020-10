Solidarietà dopo il DPCM, Carpisa e Yamamay chiudono alle 18 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Carpisa e Yamamay hanno deciso di chiudere i loro negozi alle 18 in solidarietà alle categorie più colpite dal DPCM del 25 Ottobre dopo la decisione del Governo di chiudere ristoranti, bar e altre attività alle ore 18 tramite il DPCM dello scorso 25 Ottobre, due brand importanti come Carpisa e Yamamay hanno deciso di chiudere anche loro allo stesso orario degli altri come segno di solidarietà alle categorie più colpite dall’emergenza Covid. “La chiusura alle 18 è un tentativo di spaccare il fronte dei lavoratori, metterli l’uno contro l’altro. È un tentativo che non riuscirà. Per quanto mi riguarda le nostre ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020)hanno deciso di chiudere i loro negozi18 in solidarietàcategorie più colpite daldel 25 Ottobrela decisione del Governo di chiudere ristoranti, bar e altre attivitàore 18 tramite ildello scorso 25 Ottobre, due brand importanti comehanno deciso di chiudere anche loro allo stesso orario degli altri come segno di solidarietàcategorie più colpite dall’emergenza Covid. “La chiusura18 è un tentativo di spaccare il fronte dei lavoratori, metterli l’uno contro l’altro. È un tentativo che non riuscirà. Per quanto mi riguarda le nostre ...

