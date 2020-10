Se hai il reddito basso non paghi il bollo, ecco in quale regione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se hai il reddito basso, una macchina datata e sei in difficoltà a causa del Covid, non paghi il bollo. In quale regione puoi usufruire di questa agevolazione? L’Assemblea Regionale Siciliana ha emanato un provvedimento per aiutare i cittadini che non possono rinunciare alla macchina. La manovra è costata 27 milioni di euro, permette con una domanda da inviare online di chiedere questa importante esenzione. Requisiti tecnici e reddituali per l’esenzione Come si legge nella nota, l’esenzione sul bollo è prevista per l’anno 2020, la domanda è da inviare entro il 5 novembre 2020. Possono richiederla i proprietari di questa tipologia di autovetture e con questo reddito: fino a 53 Kw o ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se hai il, una macchina datata e sei in difficoltà a causa del Covid, nonil. Inpuoi usufruire di questa agevolazione? L’Assemblea Regionale Siciliana ha emanato un provvedimento per aiutare i cittadini che non possono rinunciare alla macchina. La manovra è costata 27 milioni di euro, permette con una domanda da inviare online di chiedere questa importante esenzione. Requisiti tecnici e reddituali per l’esenzione Come si legge nella nota, l’esenzione sulè prevista per l’anno 2020, la domanda è da inviare entro il 5 novembre 2020. Possono richiederla i proprietari di questa tipologia di autovetture e con questo: fino a 53 Kw o ...

