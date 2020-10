Parma, poliziotto sferra un calcio a un manifestante alla protesta anti-restrizioni | VIDEO (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Un poliziotto sferra un calcio a un manifestante bloccato a terra dai colleghi. La scena, filmata e postata sui social, è avvenuta ieri sera in piazza Garibaldi, a Parma, al termine della protesta contro le restrizioni del governo per l’emergenza Coronavirus. La questura ha annunciato in una nota che “sono stati già avviati opportuni accertamenti” su quanto accaduto. “In riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto ieri sera in Piazza Garibaldi, sono stati già avviati opportuni accertamenti”, si legge nella nota. “Il dipendente autore delle condotte è stato compiutamente identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ununa unbloccato a terra dai colleghi. La scena, filmata e postata sui social, è avvenuta ieri sera in piazza Garibaldi, a, al termine dellacontro ledel governo per l’emergenza Coronavirus. La questura ha annunciato in una nota che “sono stati già avviati opportuni accertamenti” su quanto accaduto. “In riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto ieri sera in Piazza Garibaldi, sono stati già avviati opportuni accertamenti”, si legge nella nota. “Il dipendente autore delle condotte è stato compiutamente identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione ...

