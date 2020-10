Parma, poliziotto da un calcio in faccia a un manifestante a terra (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il questore di Parma ha disposto accertamenti in merito al calcio in faccia dato da un poliziotto a un manifestante che martedì era insieme a un altro migliaio di persone per esprimere il suo dissenso contro l’ultimo Dpcm del governo contenente le ultime restrizioni anti Covid. Nel VIDEO che sta girando sui social di vedono tre poliziotti che in Piazza Garibaldi intercettano un uomo vicino al dehor di un locale, lo bloccano a terra e uno dei tre agenti lo colpisce al volto con un calcio. Dopo la diffusione del VIDEO la questura di Parma ha spiegato che: “Il dipendente autore delle condotte è stato identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle ... Leggi su blogo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il questore diha disposto accertamenti in merito alindato da una unche martedì era insieme a un altro migliaio di persone per esprimere il suo dissenso contro l’ultimo Dpcm del governo contenente le ultime restrizioni anti Covid. Nelche sta girando sui social di vedono tre poliziotti che in Piazza Garibaldi intercettano un uomo vicino al dehor di un locale, lo bloccano ae uno dei tre agenti lo colpisce al volto con un. Dopo la diffusione della questura diha spiegato che: “Il dipendente autore delle condotte è stato identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle ...

fanpage : ?? Ultim'ora Le immagini che arrivano da Parma sono destinate a far discutere - Corriere : Parma, poliziotto dà calcio in faccia al manifestante a terra: sospeso. Il video - HuffPostItalia : Parma, poliziotto dà calcio in faccia a un manifestante bloccato a terra da un altro agente (VIDEO) - Ma_r_coo : RT @RadioSavana: Parma proteste lockdown: poliziotto (poco lucido) sferra un calcio in faccia a manifestante bloccato a terra. #Lockdown #R… - mavie2010 : RT @RadioSavana: Parma proteste lockdown: poliziotto (poco lucido) sferra un calcio in faccia a manifestante bloccato a terra. #Lockdown #R… -