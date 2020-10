Paolo Fox in ospedale per colica renale: "Ho fatto una follia" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Paolo Fox è corso fino in trentino per andare in pronto soccorso a causa di una colica renale Paolo Fox: ricoverato per colica renale: “Sono stato salvato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020)Fox è corso fino in trentino per andare in pronto soccorso a causa di unaFox: ricoverato per: “Sono stato salvato” su Notizie.it.

pirata_21 : Va be' però col senno di poi, possiamo dire che Paolo Fox nell'oroscopo di Capodanno 2020 è stato più lungimirante di #Zangrillo. #Covid19 - Maryeterngif1 : PAOLO FOX RE DELL'OROSCOPO RICOVERATO PER COLICA RENALE. - GOSSIP.SPETTEGOLA..TUTTO E' SPETTACOLO… - aspide_l : Comunque l’oroscopo 2020 di Paolo Fox non è così diverso dalle previsioni estive di certi scienziati - sassymaster91 : Volevo chiedere scusa per il tweet in cui paragonavo CBO a Paolo Fox, ho scritto il tweet di getto senza pensarci troppo, scusa, veramente. - noventano : @Soppressatira @Chancione Chiedi a Paolo Fox che aveva previsto un 2020 bellissimo -