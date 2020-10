Lipsia | Nagelsmann | “Solskjær mi ha fatto soffrire nel 1999 ma oggi gli stringerò la mano”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli allenatori Juliane Ole Gunnar Solskjær, sulle panchine rispettivamente die Manchester United si sfideranno in Champions League questa sera. Il tedesco è un tifoso del Bayern, e non ha un buon ricordo dell'allenatore avversario da giocatore. "Mi hanella finale di Champions League deldi Barcellona -racconta- quando un suo gol consegnò la coppa agli inglesi togliendola al Bayern Monaco di cui sono tifoso. Comunque sia questa sera gli stringerò la mano".: “Solskjær mi hanelmagli stringerò la mano” ITA Sport Press.

La seconda giornata di Champions League continua con gli appuntamenti del mercoledì. Si comincia alle 18:55 con Basaksehir-PSG e con Krasnodar-Chelsea. Per le super-sfide bisognerà attendere le ore 21 ...In Bundesliga il Lipsia ha vinto 2-1 in una sofferta sfida contro l’Hertha Berlino grazie alle reti messe a segno da Upamecano e Sabitzer, ribaltando l’iniziale vantaggio di Cordoba, quarta vittoria ...