La pandemia può cambiare la corsa alla successione alla Merkel (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La pandemia di coronavirus ha esaltato l'importanza della scelta del nuovo leader della coalizione tedesca Cdu-Csu e papabile successore di Angela Merkel alla cancelleria federale di Berlino, dato che la risposta tedesca al Covid-19 è stata tale da garantire un forte rafforzamento nei consensi all'unione cristiana e centrista, assediata nei mesi precedenti la crisi sanitaria dalle "scalate ostili" di … La pandemia può cambiare la corsa alla successione alla Merkel InsideOver.

