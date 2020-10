La bufala sui termoscanner che cancellano la memoria (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ''I termometri a infrarossi non sono pericolosi per la salute'': la conferma del portale anti fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Fnomceo, Leggi su today (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ''I termometri a infrarossi non sono pericolosi per la salute'': la conferma del portale anti fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Fnomceo,

Ultime Notizie dalla rete : bufala sui La bufala sui termoscanner che cancellano la memoria Today.it Valentina Petrini: «Con “Fake” andiamo a scovare le bufale ai tempi del Covid»

La nuova edizione di "Fake", il programma prodotto da LaPresse, tornerà mercoledì 28 ottobre alle 23.30 sul canale Nove ... spiegando i meccanismi psicologici che ci portano a credere a una bufala.

L'ultima idiozia complottista: "I termoscanner cancellano la memoria"

La bufala parte da un'infermiera australiana e ha conquistato il web in poco tempo, tanto che i medici sono dovuti intervenire per chiarire ...

