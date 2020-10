Juventus-Barcellona | l’ex Pjanic | “Auguro a Pirlo di vincere lo Scudetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Sono contento di essere tornato e di aver incontrato di nuovo molti amici, è stata una partita complicata e dura ma abbiamo meritato questa vittoria contro un grande avversario. E’ una cosa buona per noi, per la fiducia, dobbiamo continuare così“. Lo ha detto Miralemdopo la vittoria delper 2-0 sullanella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il centrocampista blaugrana, grande ex della partita, non ha dimenticato il suo legame con i bianconeri: “Io auguro alla Juve tutto il meglio, spero possano rilo Scudetto. Ci sono tanti buoni giocatori che saranno importanti per la“. Poi c’è spazio per un’analisi del match: “Si sono sfidate due squadre forti, sicuramente oggi ...