Juventus-Barcellona | la carica di Ronaldo | “Forza Juve | io mi sento bene e sono in forma”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In forma ma ancora positivo. C’è grande rammarico per Cristianonel non prendere parte ae all’eterna sfida contro il suo rivale Lionel Messi. In attesa di negativizzarsi dopo la positività al Covid-19, l’attaccante portoghese attraverso Instagram ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan e ai suoi compagni: “Miin forma: forzafino alla fine“. Visualizza questo post su Instagram Felling good and healthy! 🤷🏽‍♂️😉 Forza! 💪🏽 #finoallafine Un post condiviso da Cristiano(@cristiano) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:27 ...