Juve-Barcellona 0-2 | gol di Démbelé e Messi su rigore

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lantus perde 2-0 allo Stadium contro il. La squadra di Pirlo ha sofferto la grande qualità dei catalani, anche se può recriminare qualcosa per i tre gol annullati per fuorigioco ad ...

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV… - enricodanna : Presi a pallonate dal peggior #Barcellona degli ultimi anni. #Juve senza logica e senza nerbo. Basta attaccarsi all… - Silvio2611_ : RT @fran_rkid: Juve vs Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barcellona

Barcellona non avrà il confronto tanto atteso il giorno del sorteggio tra Cristiano Ronaldo e Messi. Fermato dal Covid CR7 sarà costretto a guardare dalla tv la sfida di ...TORINO - Un po' grigia, con poche idee e sempre in affanno. Senza Cristiano Ronaldo (ancora positivo al Coronavirus), la Juve cade in casa contro un Barcellona lontano dai tempi più gloriosi, ma ...