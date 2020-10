Juve Barcellona 0-2 | cronaca e tabellino del match

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’Allianz Stadium iltra, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021: sintesi,, risultato elive All’Allianz Stadium,ntus esi affrontano nelvalido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 90′ Gol di Messi – Messi spiazza Szczesny: 2 a 0 blaugrana 89′ Rigore per il– Bernardeschi atterra Ansu Fati in area: rigore per i blaugrana 85′ Espulso Demiral – Brutto fallo di Demiral, che prende la seconda ammonizione: il turco lascia il campo 79′ ...