Juve Barcellona 0-1 LIVE | dentro Ansu Fati

All'Allianz Stadium il match tra Juve e Barcellona, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE All'Allianz Stadium, Juventus e Barcellona si affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Barcellona 0-1 MOVIOLA 62′ Tiro di Messi – Messi sorprende la difesa e tenta il tiro: palla che esce di pochissimo 60′ Ammonito Sergi Roberto – Sergi Roberto stende Chiesa: ammonito 55′ Gol annullato a Morata – Terza rete annullata a Morata. Chiesa apre per Cuadrado, il colombiano crossa e trova Morata davanti alla porta: lo spagnolo mette la palla alle spalle ...

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV… - pep2073 : #JuveBarca al di là dei tre gol annullati a #Morata il #Barcellona gioca un calcio nettamente superiore a quello della #Juve - StailotO : Barcellona squadra di falliti io sono soddisfatto per come sta giocando la Juve per me il risultato è 3-1 Barcellona fortuna #JuveBarca -