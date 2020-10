"Il governo sta sbagliando bersaglio" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fabrizio Boschi Il luminare era in piazza a Torino: sto con i ristoratori, rispettano le regole Dirige il reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino e coordina il dipartimento chirurgico dello stesso nosocomio, è un luminare della sua materia, ha eseguito complessi interventi ricostruttivi lungo la sua lunga carriera, eppure anche il professor Fabio Beatrice, scende in piazza contro il Dpcm di Conte. Anche lui, insieme a «tanti miei amici ristoratori che sono disperati», lunedì sera era in piazza Vittorio a Torino «non per manifestare, ma per rendermi conto di persona circa la situazione. Ho saputo dopo che in piazza Castello c'erano stati quei vergognosi danneggiamenti e saccheggi, ma in piazza Vittorio si è tenuto un corteo pacifico, ben rappresentato, molto composto, con gente che chiedeva solo di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Fabrizio Boschi Il luminare era in piazza a Torino: sto con i ristoratori, rispettano le regole Dirige il reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino e coordina il dipartimento chirurgico dello stesso nosocomio, è un luminare della sua materia, ha eseguito complessi interventi ricostruttivi lungo la sua lunga carriera, eppure anche il professor Fabio Beatrice, scende in piazza contro il Dpcm di Conte. Anche lui, insieme a «tanti miei amici ristoratori che sono disperati», lunedì sera era in piazza Vittorio a Torino «non per manifestare, ma per rendermi conto di persona circa la situazione. Ho saputo dopo che in piazza Castello c'erano stati quei vergognosi danneggiamenti e saccheggi, ma in piazza Vittorio si è tenuto un corteo pacifico, ben rappresentato, molto composto, con gente che chiedeva solo di ...

Un consiglio dei ministri rapido. Durato solo un'ora. Un segno del fatto che il governo, di fronte a un Paese dove la tensione continua a crescere, cerca di dare un segnale di coesione.

“I nostri locali moriranno con il virus. Ci dicano dove troveremo un altro lavoro”

Mentre a Torino, Milano, Napoli, la protesta divampava violenta, ad Asti, lunedì sera, la manifestazione nata spontaneamente sull’onda del malcontento di un folto gruppo di baristi e ristoratori del c ...

