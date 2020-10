Il 5 giugno a Roma concerto Il Volo, tributo a Ennio Morricone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma (ITALPRESS) – Si intitolerà “Il Volo Tribute to Ennio Morricone” il concerto che il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto metterà in scena il 5 giugno 2021 a piazza Pio XII con San Pietro a fare da sfondo. Presentato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, accompagnata dal trio canoro, l’evento sarà un tributo al grande compositore Romano, recentemente scomparso, e si inserisce all’interno di ‘United for the world”, il format che unisce musica e arti visive. La scaletta è ancora un work in progress, e i tre artisti hanno annunciato che si sta lavorando sia sul disco, al quale seguirà un tour, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Si intitolerà “IlTribute to” ilche il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto metterà in scena il 52021 a piazza Pio XII con San Pietro a fare da sfondo. Presentato questa mattina in Campidoglio dal sindaco di, Virginia Raggi, accompagnata dal trio canoro, l’evento sarà unal grande compositoreno, recentemente scomparso, e si inserisce all’interno di ‘United for the world”, il format che unisce musica e arti visive. La scaletta è ancora un work in progress, e i tre artisti hanno annunciato che si sta lavorando sia sul disco, al quale seguirà un tour, che ...

