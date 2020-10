IC Markets non paga: l’Inter cancella il contratto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Inter ha recentemente risolto il contratto per la sponsorizzazione di manica della divisa da gioco, stipulato con la società australiana IC Markets. E’ quanto si evince dal documento sui risultati di Inter Media e Communication, la società nella quale confluiscono i ricavi commerciali e da diritti tv del club nerazzurro. Il contratto, stipulato nel giugno … L'articolo IC Markets non paga: l’Inter cancella il contratto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Inter ha recentemente risolto ilper la sponsorizzazione di manica della divisa da gioco, stipulato con la società australiana IC. E’ quanto si evince dal documento sui risultati di Inter Media e Communication, la società nella quale confluiscono i ricavi commerciali e da diritti tv del club nerazzurro. Il, stipulato nel giugno … L'articolo ICnon: l’Interilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

giangio87 : RT @CalcioFinanza: IC Markets non paga: l’#Inter cancella il contratto, ma la società australiana fa causa ai nerazzurri - mgpg07 : RT @CalcioFinanza: IC Markets non paga: l’#Inter cancella il contratto, ma la società australiana fa causa ai nerazzurri - CalcioFinanza : IC Markets non paga: l’#Inter cancella il contratto, ma la società australiana fa causa ai nerazzurri… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie IC Markets non paga: l’Inter cancella il contratto: L’Inter ha recentemente risolto il contratto… - PwC_Italia : Non perdete il #DigitalEvent : #Italia2021 – I Media: Competenze per riavviare il futuro. Apre i lavori… -

Ultime Notizie dalla rete : Markets non Consob oscura IC Markets: doveva essere sponsor Inter Calcio e Finanza NATWEST MARKETS

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...

Dallo spreco alimentare all’economia circolare, la ricetta di Last Minute Market

Quando oltre vent’anni fa avviammo il progetto Last Minute Market per il recupero a fini solidali di beni invenduti a partire dalla grande distribuzione non credevo che quest’azione, così intuitiva ...

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...Quando oltre vent’anni fa avviammo il progetto Last Minute Market per il recupero a fini solidali di beni invenduti a partire dalla grande distribuzione non credevo che quest’azione, così intuitiva ...