GF Vip, è appena arrivata la conferma: cosa succede ora (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La conferma della positività al Covid arriva oggi. Lo annuncia proprio l’aspirante concorrente del Grande Fratello Vip, che fino a pochi giorni fa era pronta a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica si era focalizzata su di lei, ma per il dispiacere di quanti pregustavano la sua presenza tra i concorrenti è arrivato il momento di prendere atto della situazione. Stiamo parlando di Selvaggia Roma. “È arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid. Pur avendo una carica virale molto bassa. Volevo scusarmi con la giornalista dell’Adnkronos, presa dallo spavento e alla sprovvista ho negato di avere il Covid. Non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. (Continua..) Vi ringrazio per i messaggi, sto ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladella positività al Covid arriva oggi. Lo annuncia proprio l’aspirante concorrente del Grande Fratello Vip, che fino a pochi giorni fa era pronta a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica si era focalizzata su di lei, ma per il dispiacere di quanti pregustavano la sua presenza tra i concorrenti è arrivato il momento di prendere atto della situazione. Stiamo parlando di Selvaggia Roma. “È arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid. Pur avendo una carica virale molto bassa. Volevo scusarmi con la giornalista dell’Adnkronos, presa dallo spavento e alla sprovvista ho negato di avere il Covid. Non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. (Continua..) Vi ringrazio per i messaggi, sto ...

