Domenico Zurlo Bella ma inutile | a quattro mesi e mezzo dal suo lancio | non si

zazoomblog : Domenico Zurlo Mentre lItalia fa i conti con la seconda ondata per sconfiggere - #Domenico #Zurlo #Mentre #lItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Zurlo

Leggo.it

Bella ma inutile: a quattro mesi e mezzo dal suo lancio, non si può dire che la app Immuni abbia dato un gran contributo in questa pandemia di Covid. Scaricata da appena un italiano su cinque, tra ...Domenico ZurloMentre l'Italia fa i conti con la seconda ondata, per sconfiggere il coronavirus c'è una speranza dal vaccino sviluppato dall'università di Oxford in collaborazione con ...