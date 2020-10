Danilo: “Non abbiamo mai giocato bene, adesso dobbiamo vincere” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Barcellona. “Siamo stati organizzati, ma non aggressivi e contro dei calciatori di qualità come quelli del Barcellona è difficile giocare. Bisogna fare un passo in avanti. Finora non abbiamo mai non abbiamo mai giocato bene per una gara intera. dobbiamo migliorare sul campo ed essere più cattivi in alcuni momenti. Quando giochiamo contro le squadre più forti questo è importante. Gli esperimenti ci servono, ma adesso dobbiamo aggiungervi risultati. Non pensiamo ad altro che vincere la prossima gara”. Foto: twitter Juve L'articolo Danilo: “Non abbiamo mai ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020), difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Barcellona. “Siamo stati organizzati, ma non aggressivi e contro dei calciatori di qualità come quelli del Barcellona è difficile giocare. Bisogna fare un passo in avanti. Finora nonmai nonmaiper una gara intera.migliorare sul campo ed essere più cattivi in alcuni momenti. Quando giochiamo contro le squadre più forti questo è importante. Gli esperimenti ci servono, maaggiungervi risultati. Non pensiamo ad altro che vincere la prossima gara”. Foto: twitter Juve L'articolo: “Nonmai ...

