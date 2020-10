Covid, Macron reintroduce lockdown con chiusura fino al 1 dicembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno in cui la Francia sfiora i 70 mila contagi in 24 ore, il presidente Emmanuel Macron si presenta in tv all'ora di cena e annuncia il lockdown a partire da venerdì. “Siamo sopraffati dall'accelerazione dell'epidemia” ammette.“I nostri ospedali saranno pieni, se non diamo un colpo mortale oggi i medici dovranno scegliere chi curare. Non sono questi i valori della Francia”. Macron illustra le ipotesi prese in considerazione, come quella di fare circolare il virus per raggiungere l'immunità di gregge, che però boccia: “Non lasceremo morire centinaia di concittadini”, assicura. Il presidente francese riconosce che il “tracciamento dei contagi è in crisi”, e definisce “insufficiente” ogni soluzione che preveda l'aumento ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno in cui la Francia sfiora i 70 mila contagi in 24 ore, il presidente Emmanuelsi presenta in tv all'ora di cena e annuncia ila partire da venerdì. “Siamo sopraffati dall'accelerazione dell'epidemia” ammette.“I nostri ospedali saranno pieni, se non diamo un colpo mortale oggi i medici dovranno scegliere chi curare. Non sono questi i valori della Francia”.illustra le ipotesi prese in considerazione, come quella di fare circolare il virus per raggiungere l'immunità di gregge, che però boccia: “Non lasceremo morire centinaia di concittadini”, assicura. Il presidente francese riconosce che il “tracciamento dei contagi è in crisi”, e definisce “insufficiente” ogni soluzione che preveda l'aumento ...

