Coronavirus. La molecola DR10 e la fantomatica cura di Nicolas Maduro alla Covid-19 non testata sull’uomo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Molte testate online, in particolare quelle filochaviste e filorusse, hanno diffuso l’annuncio del Presidente del Venezuela Nicolas Maduro riguardo la presunta scoperta di una cura sicura al 100% contro la Covid-19 basata su una molecola chiamata DR10, la quale sarebbe già stata usata contro malattie gravi come l’epatite C e l’Ebola. Funziona davvero? Ci troviamo di fronte a un caso di propaganda politica e di pessima comunicazione scientifica. Secondo quanto dichiarato dal Presidente venezuelano, avrebbero condotto uno studio durato sei mesi dove sarebbe stata comprovata l’efficacia della molecola DR10 nella lotta contro il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Molte testate online, in particolare quelle filochaviste e filorusse, hanno diffuso l’annuncio del Presidente del Venezuelariguardo la presunta scoperta di unasial 100% contro la-19 basata su unachiamata, la quale sarebbe già stata usata contro malattie gravi come l’epatite C e l’Ebola. Funziona davvero? Ci troviamo di fronte a un caso di propaganda politica e di pessima comunicazione scientifica. Secondo quanto dichiarato dal Presidente venezuelano, avrebbero condotto uno studio durato sei mesi dove sarebbe stata comprovata l’efficacia dellanella lotta contro il ...

novalis : Read my Oct 28 Newsletter featuring “Coronavirus. La molecola DR10 e la fantomatica cura di Nicolas Maduro alla…” - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Maduro annuncia un farmaco che annulla la Covid19? No! Propaganda e pessima comunicazione scientifica #CoronavirusFacts https… - Open_gol : Maduro annuncia un farmaco che annulla la Covid19? No! Propaganda e pessima comunicazione scientifica… - Socialupmag : Oltre al vaccino la scienza si sta muovendo per trovare un inibitore al Covid-19. -