Calitri | storia di un paese di 4500 persone a cui Amazon ha cambiato la vita

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Alexa? Accendi l’albero”. Dicembre 2019, siamo a, un piccolo paesino dell’Alta Irpinia, doveha deciso di portare il suo Natale. L’albero illuminato con un semplice comando vocale dato ad Alexa, tre moderne slitte a forma di furgone in giro per il paesino. Piazza della Repubblica era gremita, le piccole luci si riflettevano negli occhi degli abitanti die di quelli dei paesi tutt’intorno, che un momento così proprio non potevano perderlo. C’erano regali impacchettati da distribuire ai più piccoli, una diretta radiofonica affidata a Radio Kiss Kiss e il racconto del viaggio veicolato attraverso i canali social del colosso americano che ha donato materiali didattici e strumenti per laboratori artistici e scientifici, destinati agli studenti dell’Istituto ...