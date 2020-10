Brusaferro, Iss,: 'Il covid è largamente diffuso ovunque'. Si rischia il lockdown? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "L'epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'Italia e non più localizzata. L'indice Rt, che descrive la velocità di diffusione del virus, da l'idea della crescita che stiamo vivendo: è in tutte le ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "L'epidemia; oggidiffusa in tutta l'Italia e non più localizzata. L'indice Rt, che descrive la velocità di diffusione del virus, da l'idea della crescita che stiamo vivendo:; in tutte le ...

SkyTG24 : Covid, Brusaferro (Iss): 'Epidemia diffusa in tutta Italia, individuare asintomatici' - giusvo : #Coronavirus, l’allarme dell’Iss: il #virus è ovunque Dopo il nuovo record di #contagi, #Brusaferro: aumentano i… - 601Peppino : RT @marisamoles: Covid. Brusaferro (Iss) in audizione al Senato: “I nuovi test saranno sempre più facili da usare ma screening asintomatici… - Affaritaliani : Covid, Brusaferro (Iss): 'L'età media dei contagiati è 40 anni' - marisamoles : Covid. Brusaferro (Iss) in audizione al Senato: “I nuovi test saranno sempre più facili da usare ma screening asint… -