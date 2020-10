Boccia avverte gli enti locali | ' Impugnative per chi aggira il Dpcm'

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francescomette in guardia le regioni a statuto speciale a proposito del mancato rispetto delle misure anti-Covid: "Nel momento in cui ...

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia mette in guardia le regioni a statuto speciale a proposito del mancato rispetto delle misure anti-Covid: "Nel momento in cui ...Il responsabile del governo: «Duole constatare, per alcune dichiarazioni pubbliche, la non completa consapevolezza della situazione sanitaria in Italia» ...