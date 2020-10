Bevi troppi caffé? Ecco come scoprirlo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’uso eccessivo di caffeina può avere seri effetti sul nostro corpo,ansia, nervosismo, mal di stomaco e tensione. In Inghilterra uno studio recente della John Hopkins University riguardante la “caffeina e i suoi disordini” ha indagato i disturbi che l’uso di caffeina in modo eccessivo procura al nostro corpo e alla nostra mente. Troppa …caffé?Impronta Unika.

L’uso eccessivo di caffeina può avere seri effetti sul nostro corpo, come ansia, nervosismo, mal di stomaco e tensione. In Inghilterra uno studio recente ...Quante volte abbiamo bevuto un amaro a fine pasto? Quanti tipi di amari esistono che accompagnano le nostre mangiate? Troppi, a giudicare da quanti ce ne sono in giro e che allietano la nostra ...