Ballando, un altro concorrente sta male: i dettagli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marco De Angelis, concorrente di Ballando con le Stelle 2020, ha la febbre molto alta ma al momento non sembra che si tratti di Coronavirus. Ballando con le Stelle, Marco De Angelis ha la febbre alta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Marco De Angelis,dicon le Stelle 2020, ha la febbre molto alta ma al momento non sembra che si tratti di Coronavirus.con le Stelle, Marco De Angelis ha la febbre alta su Notizie.it.

marco1sostegni : @CdGherardesca Senz'altro quella di sabato scorso. Mai visto a @Ballando_Rai - lino_spisso : Mariotto a ballando sta facendo solo spettacolo non piacevoli ,poi da voti alti x simpatia o altro , sarebbe megli… - Mauro23742329 : @Ballando_Rai @mariotto8 @SignoraRossella Più che altro non si sa il motivo per chi questa tizia debba stare in tv.… - Redeiserpenti : @weasleydivino UN PASSO AVANTI ONDEGGIANDO UN ALTRO INDIETRO BALLANDO - Deborah97527544 : @vinspadafora 2/2 quell’altro schifo di programma serale “ Ballando sotto le stelle “ invece si toccano ballano e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando altro Scontro a Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca: “Sei vuoto, di gomma” Il Fatto Quotidiano Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sotto accusa: "Battuta oscena contro la Isoardi e lei muta"

'Mi vuole poi dice basta basta mi fai male'. 26 ottobre 2020 a. a. a. La battuta volgare contro Elisa Isoardi: ma perché Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci sono state zitte? Molti telespettatori di ...

Kim Kardashian, polemiche per la festa sull’isola privata (senza mascherine né distanze)

«Abbiamo ballato, fatto giri in bici, nuotato vicino alle balene, fatto kayak, guardato un film sulla spiaggia e molto altro. Capisco che per molte persone questo non sia alla portata, quindi in ...

'Mi vuole poi dice basta basta mi fai male'. 26 ottobre 2020 a. a. a. La battuta volgare contro Elisa Isoardi: ma perché Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci sono state zitte? Molti telespettatori di ...«Abbiamo ballato, fatto giri in bici, nuotato vicino alle balene, fatto kayak, guardato un film sulla spiaggia e molto altro. Capisco che per molte persone questo non sia alla portata, quindi in ...