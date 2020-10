Usa | Senato | sì Barrett a Corte suprema

Agenzia_Ansa : Il Senato americano conferma #Barrett alla Corte suprema. Una vittoria per #Trump a una settimana dal voto #Usa - Corriere : Usa: Senato approva nomina Amy Coney Barrett a Corte Suprema - Corriere : Usa: Senato approva nomina Amy Coney Barrett a Corte Suprema - MediasetTgcom24 : Usa, l'ok del Senato e il giuramento: Amy Barrett è un nuovo giudice della Corte suprema | Trump: 'Giorno storico'… - ChassisRadioPop : RT @davidedm_91: Il #Senato approva: Amy Coney #Barrett è confermata come nuova giudice della Corte Suprema (52 a favore 48 contrari) a ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Senato

New York, 27 ott 01:19 - (Agenzia Nova) - Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Amy Coney Barrett come 115esima giudice alla Corte Suprema e la quinta donna alla corte nei suoi 231 anni di storia.New York, 27 ott 02:29 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla vicepresidenza Kamala Harris ha ammonito i repubblicani del Senato per aver confermato ieri Amy Coney Barrett alla Corte Suprema ...