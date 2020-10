Traffico Roma del 27-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Luceverderitrovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da viale di Tor di Quinto fino alla via Salaria poi a seguire dalla via Tiburtina alla rampa di ingresso per la A24-l’aquila-teramo e sulla percorso Urbano proprio della 24 Ci sono code a tratti in uscita dalla città a partire da via Filippo Fiorentini fino al bivio per il raccordo sul raccordo in carreggiata esterna cudia tratti tra le uscite Colombo enina in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla Prenestina in centro manifestanti in via XX Settembre all’altezza di via Quintino Sella possibili difficoltà di circolazione nei pressi del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiusura temporanea della corsia preferenziale A partire da via ...