Tommaso Zorzi furioso con gli autori del Grande Fratello Vip 5: ecco cosa è accaduto (Di martedì 27 ottobre 2020) Disavventura nel confessionale per l'influencer Tomaso Zorzi. cosa è accaduto? Stando a quanto riportato da isaechia.it, il rampollo milanese sarebbe stato cacciato dal confessionale in malo modo. Il motivo? Non avrebbe fatto battute di spirito "tipiche" del suo personaggio perché in un momento di sconforto. Questo, secondo l'influencer, non sarebbe piaciuto agli autori che avrebbero deciso di liquidarlo in quattro e quattrotto. Una volta uscita dal confessionale, Tommaso Zorzi si sarebbe sfogato con gli altri concorrenti: Capisco che stiamo tutti lavorando, rispetto tutti. Ma ho sempre fatto dei confessionali dove mi sono sempre esposto rispetto a determinate situazioni. Se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la ...

