Ricciardi: per Milano e Napoli “il lockdown è necessario” (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre la curva dei contagi fa paura e in moltissimi scendono in piazza in molte città di Italia per protestare contro le misure dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19, mette in guardia sulla situazione in due grandi città italiane. Ricciardi e le città italiane a rischio lockdown Nessun lockdown generalizzato, almeno per ora. Il governo è stato molto chiaro su questo punto, nonostante le misure restrittive del nuovo Dpcm. La protesta avanza in molte città italiani ma allo stesso tempo la curva dei contagi non si arresta. Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’università ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre la curva dei contagi fa paura e in moltissimi scendono in piazza in molte città di Italia per protestare contro le misure dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte, Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19, mette in guardia sulla situazione in due grandi città italiane.e le città italiane a rischioNessungeneralizzato, almeno per ora. Il governo è stato molto chiaro su questo punto, nonostante le misure restrittive del nuovo Dpcm. La protesta avanza in molte città italiani ma allo stesso tempo la curva dei contagi non si arresta., ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’università ...

Agenzia_Ansa : #Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Napoli e #Milano'. 'In queste città si può prendere il #virus anche al bar'… - La7tv : #ottoemezzo Walter #Ricciardi (consulente Ministero della Sanità): 'Per evitare un #lockdown generalizzato dobbiamo… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: serve nuovo lockdown per ridurre i contagi - clikservernet : Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown necessario per Milano e Napoli”. Pregliasco frena: “Aspettare 15 giorni” - MarioRo22315926 : RT @Agenzia_Ansa: #Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Napoli e #Milano'. 'In queste città si può prendere il #virus anche al bar' #Covi… -