Ricciardi | «Bolla ipotesi fattibile | protocollo va rivisto»

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri, lunedì 26 ottobre 2020, all’interno del programma “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”, il talk show sportivo condotto da Piero Chiambretti in onda in seconda serata su Italia 1, è intervenuto il consulente del ministro della Salute Walter. Sull’applicazione di unaanche nel calcio come successo negli Stati Uniti per l’NBA, … L'articolo: «va» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.