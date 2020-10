Pomeriggio 5 | caos in studio Amedeo Goria | ' Guenda bipolare? Ecco la verità' Barbara D' Urso s' infuria | ' Mi parte la vena'

Gianni81979496 : @jabbaTM @GigioSweet17 Ogni pomeriggio caos al ristorante di Amazon, accapigliamenti da apericena all' autogrill e… - RobertoGranai : RT @RobertaDalPra: @RobertoGranai @Camille15818665 Tra tutto questo caos è bello vedere anche situazioni belle??buon pomeriggio Bob ???????????? - RobertaDalPra : @RobertoGranai @Camille15818665 Tra tutto questo caos è bello vedere anche situazioni belle??buon pomeriggio Bob ???????????? - GhostJR__ : @NapoliVertical @VincenzoDeLuca In questi mesi ci sono state proteste di ristoratori e commercianti, ieri pomeriggi… - Axel_Bxl : La generalizzazione di @DAVIDPARENZO mi fa incazzare, però è vero che c’è stata una contaminazione. Amico che ha un… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio caos

Leggo.it

Su Leggo.it le ultime novità. Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria a Pomeriggio 5: «Guenda bipolare? Ecco la verità». Barbara D'Urso s'infuria: «Mi parte la vena». Oggi, il giornalista sportivo è stato ...Per altri 18 bambini però è iniziata un'ulteriore attesa. Abbiamo iniziato a contattare nel pomeriggio di ieri le strutture interessate per capire cosa stava accadendo visto che siamo tutti in ...