Napoli, arrestati 27 parcheggiatori abusivi con il reddito di cittadinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ventisette nuclei familiari di parcheggiatori abusivi percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 190mila euro. E' quanto è emerso dal lavoro della Questura di Napoli che, nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, dal 2018 ad oggi ha emesso 445 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur). La scoperta avviene a seguito degli accertamenti presso l'Inps di 30 parcheggiatori abusivi abituali, tutti già colpiti dall'ordine di allontanamento. A predisporre i provvedimenti la Divisione Polizia Anticrimine che, tra le altre cose, ha lavorato in coordinazione con i ...

