Juve, nuova multa a Paratici per critiche all’arbitro (Di martedì 27 ottobre 2020) nuova multa a Fabio Paratici, dirigente della Juventus, da parte del direttore sportivo. Il managing director dell’area football bianconera è stato infatti nuovamente sanzionato per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso della gara contro l’Hellas Veorna. Tra le decisioni del giudice sportivo si legge infatti anche il nome di Paratici, con una ammenda … L'articolo Juve, nuova multa a Paratici per critiche all’arbitro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 ottobre 2020)a Fabio, dirigente dellantus, da parte del direttore sportivo. Il managing director dell’area football bianconera è stato infattimente sanzionato per il comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso della gara contro l’Hellas Veorna. Tra le decisioni del giudice sportivo si legge infatti anche il nome di, con una ammenda … L'articoloperall’arbitro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pierlun : RT @CalcioFinanza: Juve, nuova multa a Paratici: 15mila euro di ammenda per atteggiamento minaccioso e critica irrispettosa verso l'arbitr… - lazarismo : RT @CalcioFinanza: Juve, nuova multa a Paratici: 15mila euro di ammenda per atteggiamento minaccioso e critica irrispettosa verso l'arbitr… - Torrenapoli1 : RT @CalcioFinanza: Juve, nuova multa a Paratici: 15mila euro di ammenda per atteggiamento minaccioso e critica irrispettosa verso l'arbitr… - EngGliantonelli : RT @CalcioFinanza: Juve, nuova multa a Paratici: 15mila euro di ammenda per atteggiamento minaccioso e critica irrispettosa verso l'arbitr… - GiorgioMantelli : RT @CalcioFinanza: Juve, nuova multa a Paratici: 15mila euro di ammenda per atteggiamento minaccioso e critica irrispettosa verso l'arbitr… -