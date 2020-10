Il Collegio 5: Marco Crivellini (video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Su Rai2 va in onda Il Collegio 5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in un Collegio con regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro troviamo Marco Crivellini. 16 anni, romano coatto, bello e biondo. Studente di liceo scientifico dall’accento marcato, a scuola fa casino ed in prima superiore è stato bocciato. Eletto «leader negativo» dalla classe, Marco si descrive come un ragazzo che non segue le regole. Anche i genitori, dal canto loro, lo definiscono ribelle e fuori dagli schemi. Perché il giovane vuole partecipare a “Il Collegio”? «Spero de cambià, se me pìjano». A voi il ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 27 ottobre 2020) Su Rai2 va in onda Il5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in uncon regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro troviamo. 16 anni, romano coatto, bello e biondo. Studente di liceo scientifico dall’accento marcato, a scuola fa casino ed in prima superiore è stato bocciato. Eletto «leader negativo» dalla classe,si descrive come un ragazzo che non segue le regole. Anche i genitori, dal canto loro, lo definiscono ribelle e fuori dagli schemi. Perché il giovane vuole partecipare a “Il”? «Spero de cambià, se me pìjano». A voi il ...

