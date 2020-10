Grande Fratello Vip, i Tre nuovi Vip non entrano in Casa: cosa è successo e la Reazione dei Concorrenti (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefani Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi non entrano nella Casa del Grande Fratello Vip, a causa di un sospetto caso di Covid: ecco la Reazione dei gieffini. Leggi su comingsoon (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefani Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi nonnelladelVip, a causa di un sospetto caso di Covid: ecco ladei gieffini.

