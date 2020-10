Gelo | neve e maltempo di fine ottobre Quando l’Inverno gioca in anticipo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Le improvvise ondate di freddo invernali non sono così rare alladel mese di. E’ accaduto nel 2007,una precoce ondata di freddo portò addiritturafino a quote molto basse e con termometri scesi in picchiata, fino a raggiungere livelli record su alcune città. Lasi posa sui colori d’autunnoUn’altra ondata di freddo, ben più incisiva, si era avuta alladidel 1997, ancor prima nel 1974. Prima dell’improvviso inverno, il mese dell’1997 era trascorso decisamente mite, senza quindi lasciar presagire quello che sarebbe accaduto amese. Un intenso fronte freddo dai Balcani fece irrompere isoterme di stampo invernale ...

Inverno caldo e con poca neve Se qualcuno pensava di vivere la prossima stagione invernale in maniera Old Style dovrà probabilmente ricredersi, almeno stando alle più recenti proiezioni stagionali. L' ...