Francesco Gabbani addio alla musica, la confessione spiazza i fan (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesco Gabbani e quelle parole sull’addio alla musica lasciano i fan di stucco: cosa intendeva dire il cantante? Francesco Gabbani Fonte Foto Getty ImagesNell’ultima puntata di Domenica In i fan hanno potuto apprezzare la musica di Francesco Gabbani che ha presentato il suo ultimo singolo davanti anche a Marco Bocci, l’attore apprezza infatti il noto cantante. Proprio nel corso di questo momento musicale si è parlato dell’addio alla musica del cantante, a tirare in ballo l’argomento è stata proprio Mara Venier che ha raccontato un fatto molto particolare. La ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020)e quelle parole sull’lasciano i fan di stucco: cosa intendeva dire il cantante?Fonte Foto Getty ImagesNell’ultima puntata di Domenica In i fan hanno potuto apprezzare ladiche ha presentato il suo ultimo singolo davanti anche a Marco Bocci, l’attore apprezza infatti il noto cantante. Proprio nel corso di questo momentole si è parlato dell’del cantante, a tirare in ballo l’argomento è stata proprio Mara Venier che ha raccontato un fatto molto particolare. La ...

RaiPlay : 'L'emozione non ha voce'... ma a volte sì: quella di @frankgabbani! E noi commossi come Mara! #DomenicaIn #ZiaMara… - SHIBALOVERR : RT @SHIBALOVERR: 11.02 di sera del 26 ottobre 2020 e sto qui a pensare al fatto che Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani non ha vito l’… - ConventoLonato : A - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Gabbani - Einstein (E=mc²) - GammaStereoRoma : Francesco Gabbani - Viceversa -