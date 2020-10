Ex di Temptation Island aggredito: “uscito dalla sala operatoria” (Di martedì 27 ottobre 2020) Una notte di paura per un ex concorrente di Temptation Island che su Instagram svela di esser stato aggredito e ferito: “ho rischiato l’emorragia” Michael De Giorgio (fonte foto: Instagram, @ michaeldegiorgio)Tanta paura per l’ex concorrente di Temptation Island, il noto ed apprezzato Michael De Giorgio, che attraverso le storie Instagram svela di aver subito un aggressione e di esser stato ferito: dalle sue parole emerge tanto dolore e tristezza. Parole molto serie che preoccupano i fan dell’influecer, quelle che egli stesso ha scritto attraverso la piattaforma social dove ha un gran seguito, e che riguardano proprio la notte di terrore appena trascorsa. Stando a quanto si legge infatti, sembra che Michael sia stato vittima di aggressione, nella ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Una notte di paura per un ex concorrente diche su Instagram svela di esser statoe ferito: “ho rischiato l’emorragia” Michael De Giorgio (fonte foto: Instagram, @ michaeldegiorgio)Tanta paura per l’ex concorrente di, il noto ed apprezzato Michael De Giorgio, che attraverso le storie Instagram svela di aver subito un aggressione e di esser stato ferito: dalle sue parole emerge tanto dolore e tristezza. Parole molto serie che preoccupano i fan dell’influecer, quelle che egli stesso ha scritto attraverso la piattaforma social dove ha un gran seguito, e che riguardano proprio la notte di terrore appena trascorsa. Stando a quanto si legge infatti, sembra che Michael sia stato vittima di aggressione, nella ...

